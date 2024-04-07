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Бутылка вина за оффлайн обед: ресторан Al Condominio в Вероне стимулирует гостей забыть о смартфонах

В Итальянском ресторане предлагают вино в знак благодарности за отказ от мобильных устройств

1:09
Туризм

В итальянском городе Верона ресторан Al Condominio теперь позиционирует себя как заведение, ориентированное на человека, под названием Human Centric Restaurant. Основная концепция заключается в том, чтобы создать атмосферу, в которой гости могут наслаждаться едой и общением, не отвлекаясь на смартфоны.

В Итальянском ресторане предлагают вино в знак благодарности за отказ от мобильных устройств
Фото: commons.wikimedia.org by Alessandro Vecchi is licensed under CC BY-SA 3.0

Один из способов поощрения такого поведения — подарок бутылки вина для тех, кто решает не использовать гаджеты за столом. Для удобства гостей предусмотрены специальные шкафчики, в которых можно безопасно хранить телефоны во время приема пищи.

Менеджмент ресторана утверждает, что их инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть важность человеческого взаимодействия и радость общения. Один из владельцев высказал сожаление о том, что сегодняшние пары часто больше заняты фотографированием блюд и общением в социальных сетях, чем общением друг с другом.

Из первых отзывов стало понятно, что идея обедать и ужинать без смартфонов вызывает больше интереса у молодых посетителей, в то время как более старшее поколение относится к этой инициативе менее с энтузиазмом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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