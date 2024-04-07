Камбоджа глазами российского путешественника: отзыв о стране с акцентом на безопасность, бедность и культурные особенности

Один из российских путешественников поделился своими впечатлениями о поездке в Камбоджу, описав ее как "страну с низким уровнем благосостояния, недостаточным уровнем культуры и местами небезопасной".
В своем личном блоге на платформе "Дзен" он поделился мнением о том, что большинство населения страны, в основном кхмеры, являются людьми с невысоким достатком и низким уровнем образования. Он упомянул, что неоднократно сталкивался с ситуациями, когда мужчины осуществляли нужду прямо на улицах.
"Люди харкают, громко разговаривают, многие выглядят подозрительно", — написал блогер.
Кроме того, автор был возмущен тем, что местные мужчины открыто смотрели на его девушку с жадными взглядами. Он также отметил, что чувствовал себя не в полной безопасности, упомянув случай, когда двое хулиганов на скутере попытались вырвать телефон из рук его спутницы.
По мнению путешественника, Пномпень — это город смешанных черт: с одной стороны, это большая деревня с живописными улицами и культурными достопримечательностями, а с другой — там можно встретить высотные стеклянные здания, что создает некий контраст в городской панораме.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.