Камбоджа глазами российского путешественника: отзыв о стране с акцентом на безопасность, бедность и культурные особенности

Опасности и культурные особенности: отзыв о Камбодже от российского туриста

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из российских путешественников поделился своими впечатлениями о поездке в Камбоджу, описав ее как "страну с низким уровнем благосостояния, недостаточным уровнем культуры и местами небезопасной".

Фото: commons.wikimedia.org by Grayswoodsurrey is licensed under CC BY-SA 3.0

В своем личном блоге на платформе "Дзен" он поделился мнением о том, что большинство населения страны, в основном кхмеры, являются людьми с невысоким достатком и низким уровнем образования. Он упомянул, что неоднократно сталкивался с ситуациями, когда мужчины осуществляли нужду прямо на улицах.

"Люди харкают, громко разговаривают, многие выглядят подозрительно", — написал блогер.

Кроме того, автор был возмущен тем, что местные мужчины открыто смотрели на его девушку с жадными взглядами. Он также отметил, что чувствовал себя не в полной безопасности, упомянув случай, когда двое хулиганов на скутере попытались вырвать телефон из рук его спутницы.

По мнению путешественника, Пномпень — это город смешанных черт: с одной стороны, это большая деревня с живописными улицами и культурными достопримечательностями, а с другой — там можно встретить высотные стеклянные здания, что создает некий контраст в городской панораме.