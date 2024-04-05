Расследование: ЦИПсО идёт в чаты срывать туристический сезон-2024 и пугать туристов

Расследователи "Квадрата": ЦИПсО попытается сорвать сезон-2024 в Крыму

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудники вражеского ЦИПсО активизировались в чатах для срыва турсезона-2024 на Черноморском побережье — главным образом, в Крыму.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Срыв или причинение проблем курортному сезону — одна из главных задач ЦИПсО на весну-лето 2024 года. Об этом прямо говорится в совместном исследовании центра "Квадрат" и чата "72 ЦИПсО працює", которое цитирует Telegram-канал Navodka.

Любопытный факт — по данным, основанных на "слитых" документах службы информационных диверсий, крымчане в большинстве своем не поддаются воздействию в соцсетях и чатах. Вражеские "агенты влияния" отмечают, что на полуострове "не удаётся вызвать панику или массовые протесты".

Прогнозируется, что в 2024 году полуостров ждёт крайне высокий сезон — турпоток увеличится минимум в 2 раза.

Потому в первых же вражеских рекомендациях — воздействие на аудиторию, отличающуюся высокой тревожностью и эмоциональностью. То есть на женщин.

Прямые указания управляющим ботофермами и релокантам — пугать аудиторию раздуванием последствий возможных атак на регион до катастрофических.

Также страшить туристов собираются якобы небезопасностью сухопутного коридора и Крымского моста, городов.

Озвучиваются и планы вражеских "заходов на создание паники" путём рассказов про "угрозы для здоровья" — в ход могут пойти "страшилки" про "эпидемии, вредные вещества и бактерии в море" и т. д…

Будущим гостям угрожают и транспортными проблемами (в прошлом году это звучало как "нет бензина, все обсыхают" и реальности не соответствовало).

Не остаются без внимания и пляски на тему "межнациональных отношений".

Ожидается, что диверсанты будут действовать под видом отдыхающих туристов и местных жителей. Использоваться для этих целей будут чаты курортных городов (куда туристы заходят оценить ситуацию), логистические чаты ("Крымский мост", "Сухопутный маршрут") и туристические чаты.

"Туристам, изучающим чаты и ресурсы для организации отдыха летом-2024, имеет смысл рационально и здраво подходить к любой информации — она может быть "следом ЦИПсО", - делают выводы эксперты.

Ранее специалисты Travel Russia опубликовали огромное исследование уровня безопасности, цен и качества услуг в Крыму - сделав вывод, что ехать в Крым летом 2024 года стоит и там — не опаснее, чем в любых других регионах.