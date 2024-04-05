Следуя этим советам, вы сможете никогда не покидать самолет! Секреты экономии на авиабилетах в 2024

Топ-5 способов сэкономить на авиабилетах

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Росстата, средняя цена на авиабилеты в экономклассе в России в 2024 году значительно увеличилась. В январе наблюдался рост на 33,9% по сравнению с предыдущим годом, а в феврале этот показатель увеличился до 42%, достигнув 7 244 рубля за тысячу километров полета.

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Эксперты программы "Деньги 24" указывают на несколько факторов, которые способствуют увеличению стоимости авиаперелетов. В числе них — отсутствие государственных субсидий для авиаотрасли, рост цен на топливо, увеличение тарифов аэропортов за обслуживание авиакомпаний, а также сокращение рейсов в Европу, что заставляет перевозчиков компенсировать убытки за счет внутренних рейсов. Кроме того, удорожание иностранных комплектующих для самолетов из-за высокого курса валют также оказывает влияние на цены.

Президент Владимир Путин выразил опасения по поводу избыточного роста цен на авиабилеты в России, подчеркивая необходимость обеспечения высокого качества обслуживания и безопасности полетов.

Однако на реализацию трех традиционных программ субсидирования в начале 2024 года выделены 25 миллиардов рублей, и, согласно Минтрансу РФ, они будут использоваться для перевозок по 360 маршрутам.

Чтобы сэкономить на перелетах, эксперты рекомендуют несколько стратегий:

выбор менее популярных дат и времени вылета также стоит избегать популярных направлений и рассмотреть альтернативные маршруты, покупка билетов заранее также может принести значительные скидки. рассмотрение предложений как флагманских, так и низкобюджетных авиакомпаний поиск скидок и акций через различные сервисы обращение к турагентам для поиска оптимальных вариантов также могут помочь сэкономить.

Вице-президент Альянса туристических агентств, Алексан Мкртчян, также советует отказаться от дополнительных услуг перевозчиков, так как они могут значительно увеличить стоимость билета. Он также рекомендует принимать решение о багаже на месте в аэропорту, чтобы избежать дополнительных расходов.