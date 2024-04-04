Без лифчика нельзя! Американку сняли с авиарейса в США из-за отсутствия бюстгальтера

Отсутствие лифчика стало причиной снятия с авиарейса в США

Американка Лиза Арчболд намерена поднять волну из-за своего выселения из салона самолета авиакомпании Delta Air Lines за отсутствие бюстгальтера. Арчболд была одета в тонкую белую майку без бюстгальтера. На борту, который вылетал из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско, ее пропустили без проблем. Однако сотрудница авиакомпании потребовала, чтобы она покинула салон.

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Сотрудница объяснила свое решение тем, что одежда Арчболд была "оскорбительной" и слишком "откровенной". В конечном итоге девушка сменила майку на рубашку и ей разрешили вернуться на борт. Тем не менее, Арчболд заявила, что она чувствовала себя преследуемой и униженной. Она отметила, что такую одежду могли бы носить мужчины в салоне, хотя, по словам самой Арчболд, ее размер бюста даже меньше некоторых мужчин в салоне.

Девушка наняла адвоката и намерена встретиться с президентом авиакомпании для обсуждения изменений в их политике, отмечает статья.