Без лифчика нельзя! Американку сняли с авиарейса в США из-за отсутствия бюстгальтера

Американка Лиза Арчболд намерена поднять волну из-за своего выселения из салона самолета авиакомпании Delta Air Lines за отсутствие бюстгальтера. Арчболд была одета в тонкую белую майку без бюстгальтера. На борту, который вылетал из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско, ее пропустили без проблем. Однако сотрудница авиакомпании потребовала, чтобы она покинула салон.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic