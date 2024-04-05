Возвращение с того света: вымерший Яванский тигр найден в Индонезии

В Индонезии нашли вымершего тигра

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории Индонезии были обнаружены следы тигра, который ранее считался вымершим. Индонезийские ученые подтвердили, что на острове Ява все еще могут проживать особи подвида тигра, который долгое время считался исчезнувшим полностью. В прошлом на Индонезийском архипелаге обитали три подвида тигра: яванский, балийский и суматранский. Однако в 20 веке активная охота на них и уничтожение природной среды, осуществляемые для расширения сельскохозяйственных угодий, привели к исчезновению яванского и балийского подвидов, которые были признаны вымершими в 2008 и 2013 годах соответственно.

Фото: Wikimedia Commons by Appaloosa is licensed under CC BY-SA 3.0

Местные жители неоднократно сообщали о наблюдениях яванского тигра в лесах, однако подтвердить эти данные было затруднительно. В 2019 году на западе острова Ява были обнаружены клочки шерсти, похожей на ту, что принадлежит этому виду, а также следы лап и когтей. Проведенный генетический анализ этих образцов показал соответствие с образцами шерсти яванского тигра, хранящимися в Богорском зоологическом музее с 1930 года. Результаты экспертизы подтвердили принадлежность обнаруженной шерсти именно яванскому тигру. Теперь требуется установить, продолжает ли этот вид существовать в джунглях Индонезии и возможно ли восстановление его популяции.