Путешествие по Беларуси: как найти скрытые жемчужины и испытать незабываемые приключения

Топ мест в Беларуси, которые вы обязательно должны посетить

3:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этой весной Белоруссия стала наиболее популярным зарубежным направлением. Спрос на экскурсионные поездки в страну вырос на 30-50 процентов за год, сообщают туроператоры. В статье рассказывается, как выбрать маршрут, что обязательно стоит посмотреть, как подготовиться к путешествию и сколько придется заплатить.

Фото: www.youtube.com by Информационное агентство БелТА is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Белоруссия является самой востребованной "зарубежкой" для жителей европейской части России в настоящее время. Для поездки в эту страну не требуется виза, достаточно российского или заграничного паспорта. В большинстве магазинов и ресторанов удобно расплачиваться картой "Мир". Туристы также могут взять с собой российские рубли и поменять их на местную валюту. Медицинская страховка не является обязательной, но ее наличие гарантирует доступ к медицинской помощи в случае необходимости.

Для путешествия в Белоруссию существует несколько удобных способов передвижения. Например, из Москвы можно добраться на скоростном поезде "Ласточка" за семь часов. Также есть возможность использовать автобус или автомобиль. Для автомобилистов важно приобрести "зеленую карту" (аналог ОСАГО).

Прямые рейсы в Белоруссию предлагаются из 14 российских городов, включая две столицы, Сочи, Мурманск и Уфу. Обратные рейсы также доступны не только из Минска, но и из других городов страны.

Многие туристы предпочитают короткие программы на два-три дня для знакомства с республикой. Чаще всего это выходные, которых достаточно для посещения одного города, в основном Минска. Существует возможность путешествовать самостоятельно или в составе экскурсионной группы. Последний вариант, как правило, дешевле на 20 процентов, а также позволяет посмотреть больше.

Туристические компании предлагают различные программы, например, двухдневную программу "Белорусский калейдоскоп" с посещением Минска, замка в поселке Мир и дворцово-паркового комплекса Несвиж. Также популярны экскурсии в Минский тракторный завод и БелАЗ, в мемориальный комплекс "Хатынь" и в этнографический музей материальной культуры "Дудутки".

Кроме Минска, россияне интересуются и другими городами. Например, двухдневное знакомство с Витебском стоит 28 тысяч рублей на двоих и включает посещение музея Марка Шагала и музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнёво", а также экскурсию в Полоцк.

За 26 тысяч на двоих можно отправиться в двухдневное путешествие в Могилев. В рамках программы также предусмотрен визит в Бобруйск, где можно посетить крепость, синагогу и приобрести необычный сувенир: коробочку вкусного зефира с шоколадной фигуркой бобра, символизирующего этот город.

Путешественники также часто направляются в Гомель, Лиду, Новогрудок, Сморгонь и Брест. Согласно данным "Алеаны", недельный автобусный тур из Москвы обойдется от 87 тысяч рублей на двоих.

Эксперты отмечают, что в Белоруссии туристы часто предпочитают забронировать проживание в отелях, а затем заказывают отдельные однодневные экскурсии или многочисленные туры на несколько дней. Кроме того, многие решают остаться на отдых в санаториях. Планирующим поездку на майские праздники стоит поторопиться с покупкой тура, так как в этот период стоимость отдыха может увеличиться на 10-15 процентов, предупреждают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).