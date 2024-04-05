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От Сочи до Калининграда: где в России увидеть великолепное цветение сакуры

В Калининграде, Крыму и Сочи зацвела сакура

2:27
Туризм

Тем, кто интересуется цветением сакуры, не обязательно ехать на святую гору Фудзи в Японии, особенно с учетом трудностей с путешествием из России из-за отсутствия прямых рейсов и высоких затрат. Цветение японской вишни можно наблюдать и в других местах, таких как:

В Калининграде, Крыму и Сочи зацвела сакура
Фото: www.flickr.com by Такуя АСАДА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Сочи
  • Крым
  • Краснодар
  • Калининград
  • Москва

Сакура цветет на Сахалине и в Хабаровском крае. В Сочи цветущая красота продлится почти месяц, с некоторыми видами и сортами, цветущими даже в мае.

Самая большая аллея сакуры на Крымском полуострове находится в Японском саду курортного комплекса Mriya Resort & SPA. На 13 апреля запланирован музыкальный пикник "Белая сакура", который будет включать живую музыку, театральные представления, мастер-классы, угощение пирожными и чаем. Стоимость билета составляет 1600 рублей для взрослых и 800 рублей для детей.

С 26 по 28 апреля пройдет фестиваль "Цветущая сакура" с богатой программой, посвященной культуре и духовным практикам Востока. В программе мастер-классы по завариванию чая, занятия китайской каллиграфией, знакомство с традиционными китайскими и японскими играми и т. д.

Также цветение сакуры можно насладиться в Сочи, где в парке "Дендрарий" собрана крупнейшая коллекция сакур в России — 12 видов и 22 сорта. Благодаря этому разнообразию красота продолжается до конца мая. Стоимость входного билета в "Дендрарий" составляет 320 рублей для взрослых и 170 рублей для детей.

На Крымском полуострове сейчас также цветет сакура. В Японском саду в парке Галицкого уже расцвели различные виды слив и вишен. Посещение сада бесплатно, но для входа необходим специальный QR-код, и ожидается, что одновременно в саду могут находиться не более 200 посетителей.

В Калининграде, на территории музея Мирового океана, также можно насладиться цветением сакур. Японские вишни стоят на набережной Исторического флота, что создает уникальную атмосферу. Вход на набережную бесплатный.

Кроме того, в Москве, в Главном ботаническом саду имени Цицина, также можно увидеть цветение сакур. Ожидается, что они зацветут ближе к концу апреля, когда откроется и Японский сад в ботаническом саду.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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