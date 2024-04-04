Крым развивается бурными темпами: новые морские курорты на западном побережье в планах властей

Крым обзаведется двумя новыми круглогодичными курортами

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируется развитие туристической инфраструктуры в Крыму с возведением двух новых морских курортов от Евпатории до Саки на западном побережье.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Глава Крыма, Сергей Аксенов, подтвердил запланированное строительство двух круглогодичных курортов по сообщению пресс-службы Министерства курортов и туризма республики. Эти курорты — "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" — будут протягиваться на примерно 12 километров.

"Золотые пески России" охватит площадь около 212 гектаров и ожидается, что он сможет привлечь около 1 миллиона туристов ежегодно. Проект включает в себя 17 отелей разного уровня комфорта, подогреваемые бассейны, термальные и медицинские центры, аквапарк и экспоцентр. Инвестиции в этот проект оцениваются в 60 миллиардов рублей.

Второй курорт, "Крымская Ривьера", займет площадь 13 гектаров и включит отельный комплекс на 840 номеров. Прогнозируется, что ежегодно его посетят более 90 тысяч туристов. Инвестиции в этот проект оцениваются в 16 миллиардов рублей.

Оба проекта также включают в себя благоустройство прибрежных зон, создание новых рабочих мест и соблюдение современных экологических стандартов. Планируется завершить их реализацию к 2030 году.

Эти проекты будут частью инициативы "Пять морей и озеро Байкал", целью которой является создание пяти круглогодичных курортов по всей территории России.