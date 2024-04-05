Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JARHE: преподаватели с высокой загруженностью склонны ставить высокие оценки
Кинолог Голубев рассказал, может ли собака любить
Врач Глушко посоветовала не есть утром каши при лишнем весе и высоком сахаре в крови
Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%
Фанаты разразились критикой после опечатки в новой коллекции Ким Кардашьян
Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды
Почему на кухне нужно вешать именно короткие шторы
Какие специи добавить в плов, чтобы он получился вкусным и ароматным
Увлажняющий крем: почему он не работают и как исправить ситуацию?
Топ-30 достопримечательностей России по версии граждан: от Казани до ледника Романтиков

Россияне назвали ключевые достопримечательности в стране

1:47
Туризм

Россиянами были определены ключевые достопримечательности страны в ходе Всероссийского конкурса "От южных морей до полярного края", результаты которого доступны на сайте организатора.

Россияне назвали ключевые достопримечательности в стране
Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Таким образом, в список топ-30 достопримечательностей России вошли следующие места:

  • горный парк "Рускеала" в республике Карелия
  • Белая мечеть в Казани
  • природный парк чудес "Кудыкина гора" в Липецкой области
  • мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане
  • Чебоксарский залив в Чувашии
  • озеро Медвежье в Курганской области

Кроме того, в рейтинг вошли:

  • замок Шереметьева в республике Марий Эл
  • парк Краснодар в Краснодарском крае
  • Волжский бульвар в Кинешме
  • Ивановской области
  • поселок Териберка в Мурманской области
  • ледник Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе
    и множество других мест.

Всего в конкурсе участвовали 445 достопримечательностей, включая как широко известные, так и менее известные объекты. В течение марта граждане голосовали за 30 ключевых локаций России, а также проголосовали в трех номинациях: "Гордость моей страны", "Атмосфера моей компании" и "Мечта моего сердца". В номинации "Гордость моей страны" победу одержал парк 800-летия Нижнего Новгорода, а в двух других номинациях лидером стал сафари-парк "Кречет" в Республике Мордовия.

Ранее лучшие гиды страны, отобранные Русским географическим обществом, высказались о своих любимых местах для путешествий по России. Среди них лауреат одной из номинаций, Константин Аверин, упомянул города Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселок Железнодорожный в Калининградской области.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%
Фанаты разразились критикой после опечатки в новой коллекции Ким Кардашьян
Секреты быстрой зарядки электромобиля: уровни зарядки, скорость и влияние погоды
Почему на кухне нужно вешать именно короткие шторы
Какие специи добавить в плов, чтобы он получился вкусным и ароматным
Увлажняющий крем: почему он не работают и как исправить ситуацию?
Журова: МОК придумает, что угодно, чтобы не допустить к ОИ-2024 наших сильнейших спортсменов
Если ирис не делить, то он будет плохо цвести?
Эксперты объяснили, кто имеет право на декретные выплаты после увольнения
Россияне назвали ключевые достопримечательности в стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников