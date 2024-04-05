Топ-30 достопримечательностей России по версии граждан: от Казани до ледника Романтиков

Россияне назвали ключевые достопримечательности в стране

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянами были определены ключевые достопримечательности страны в ходе Всероссийского конкурса "От южных морей до полярного края", результаты которого доступны на сайте организатора.

Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Таким образом, в список топ-30 достопримечательностей России вошли следующие места:

горный парк "Рускеала" в республике Карелия

Белая мечеть в Казани

природный парк чудес "Кудыкина гора" в Липецкой области

мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане

Чебоксарский залив в Чувашии

озеро Медвежье в Курганской области

Кроме того, в рейтинг вошли:

замок Шереметьева в республике Марий Эл

парк Краснодар в Краснодарском крае

Волжский бульвар в Кинешме

Ивановской области

поселок Териберка в Мурманской области

ледник Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе

и множество других мест.

Всего в конкурсе участвовали 445 достопримечательностей, включая как широко известные, так и менее известные объекты. В течение марта граждане голосовали за 30 ключевых локаций России, а также проголосовали в трех номинациях: "Гордость моей страны", "Атмосфера моей компании" и "Мечта моего сердца". В номинации "Гордость моей страны" победу одержал парк 800-летия Нижнего Новгорода, а в двух других номинациях лидером стал сафари-парк "Кречет" в Республике Мордовия.

Ранее лучшие гиды страны, отобранные Русским географическим обществом, высказались о своих любимых местах для путешествий по России. Среди них лауреат одной из номинаций, Константин Аверин, упомянул города Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселок Железнодорожный в Калининградской области.