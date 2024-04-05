Топ-30 достопримечательностей России по версии граждан: от Казани до ледника Романтиков

Россиянами были определены ключевые достопримечательности страны в ходе Всероссийского конкурса "От южных морей до полярного края", результаты которого доступны на сайте организатора.
Таким образом, в список топ-30 достопримечательностей России вошли следующие места:
Кроме того, в рейтинг вошли:
Всего в конкурсе участвовали 445 достопримечательностей, включая как широко известные, так и менее известные объекты. В течение марта граждане голосовали за 30 ключевых локаций России, а также проголосовали в трех номинациях: "Гордость моей страны", "Атмосфера моей компании" и "Мечта моего сердца". В номинации "Гордость моей страны" победу одержал парк 800-летия Нижнего Новгорода, а в двух других номинациях лидером стал сафари-парк "Кречет" в Республике Мордовия.
Ранее лучшие гиды страны, отобранные Русским географическим обществом, высказались о своих любимых местах для путешествий по России. Среди них лауреат одной из номинаций, Константин Аверин, упомянул города Правдинск, Знаменск и Гвардейск, а также поселок Железнодорожный в Калининградской области.
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