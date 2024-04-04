Санкции не помеха! В аэропорту Петербурга появилась новая отечественная система обработки багажа

Аэропорт Петербурга впервые внедрил российскую систему обработки багажа

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге внедрил отечественную систему обработки багажа, заменив импортное оборудование. Это первый случай, когда такая замена производится без остановки работы аэропорта, сообщает пресс-служба компании.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Внедрение этой системы стало первым опытом интеграции отечественного решения без остановки работы одного из крупнейших аэропортов страны. Программный комплекс управления обработкой багажа позволяет эффективно управлять всеми процессами, связанными с багажом, включая его транспортировку, сортировку, досмотр и комплектацию на рейсы. Комплекс включает в себя системы управления оборудованием и диспетчерские пульты, обеспечивая отслеживание информации о состоянии багажа на всех этапах.

По словам представителей пресс-службы, внедрение программного комплекса находится на заключительной стадии, и его полноценное использование запланировано на май 2024 года. В конце прошлого года данное решение успешно прошло предварительное тестирование и было внесено в реестр российского программного обеспечения, став первым отечественным решением такого рода, зарегистрированным в этом реестре.

Кроме того, специалисты аэропорта вместе с технологической группой "Рексофт" разработали и внедрили отечественное программное обеспечение для обмена сообщениями о багаже между аэропортом и авиакомпаниями.

Руководитель службы эксплуатации внутренних инженерных систем аэропорта Пулково, Андрей Вербников, отметил, что внесение решения в реестр отечественного программного обеспечения подтверждает его надежность и соответствие высоким стандартам качества, что является важным шагом для укрепления технологической независимости аэропорта и развития отечественных инноваций в авиационной отрасли.

По данным на 2023 год, аэропорт Пулково занимает второе место по пассажиропотоку в России, обслуживая 20,4 миллиона пассажиров. Аэропорт обладает одной из самых крупных и развитых систем обработки багажа в стране, включающей 88 стоек регистрации, разветвленную сеть обработки багажа протяжённостью пять километров, оборудование для пятиуровневого досмотра и устройства для хранения багажа.