Санкции не помеха! В аэропорту Петербурга появилась новая отечественная система обработки багажа

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге внедрил отечественную систему обработки багажа, заменив импортное оборудование. Это первый случай, когда такая замена производится без остановки работы аэропорта, сообщает пресс-служба компании.
Внедрение этой системы стало первым опытом интеграции отечественного решения без остановки работы одного из крупнейших аэропортов страны. Программный комплекс управления обработкой багажа позволяет эффективно управлять всеми процессами, связанными с багажом, включая его транспортировку, сортировку, досмотр и комплектацию на рейсы. Комплекс включает в себя системы управления оборудованием и диспетчерские пульты, обеспечивая отслеживание информации о состоянии багажа на всех этапах.
По словам представителей пресс-службы, внедрение программного комплекса находится на заключительной стадии, и его полноценное использование запланировано на май 2024 года. В конце прошлого года данное решение успешно прошло предварительное тестирование и было внесено в реестр российского программного обеспечения, став первым отечественным решением такого рода, зарегистрированным в этом реестре.
Кроме того, специалисты аэропорта вместе с технологической группой "Рексофт" разработали и внедрили отечественное программное обеспечение для обмена сообщениями о багаже между аэропортом и авиакомпаниями.
Руководитель службы эксплуатации внутренних инженерных систем аэропорта Пулково, Андрей Вербников, отметил, что внесение решения в реестр отечественного программного обеспечения подтверждает его надежность и соответствие высоким стандартам качества, что является важным шагом для укрепления технологической независимости аэропорта и развития отечественных инноваций в авиационной отрасли.
По данным на 2023 год, аэропорт Пулково занимает второе место по пассажиропотоку в России, обслуживая 20,4 миллиона пассажиров. Аэропорт обладает одной из самых крупных и развитых систем обработки багажа в стране, включающей 88 стоек регистрации, разветвленную сеть обработки багажа протяжённостью пять километров, оборудование для пятиуровневого досмотра и устройства для хранения багажа.
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