Чеченская Республика: открытие Грозного, мечети, театры и национальная кухня

Что можно увидеть в Чеченской Республике за три дня

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Первый день

Погружение в Грозный

Фото: commons.wikimedia.org by Rasul70 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один лишь день недостаточен, чтобы полностью погрузиться в атмосферу Грозного. Тем не менее, можно попытаться ощутить его основные черты. Начнем прогулку с проспекта Кадырова, затем перейдем на проспект Путина. Место встречи этих двух главных улиц Грозного, мечеть "Сердце Чечни", становится символическим.

Посетив центр, обязательно стоит попробовать кофе или другие напитки в одной из кофеен, где местные бариста создают специальные напитки к майским праздникам. И не забудьте попробовать местные десерты, за которые славятся грозненские заведения.

Мечеть, центральная площадь, "Грозный-сити", бульвар Эсамбаева, театр Юного зрителя и Чеченский государственный театр имени Ханпаши Нурадилова — обязательные места к посещению. Особенно рекомендуется заглянуть в последний, чтобы погрузиться в культуру Чечни. Ежедневно с 10:00 до 17:00 здесь проводятся экскурсии по истории чеченской драматургии. Вход разрешен детям от 6 лет, и оплата возможна с помощью пушкинской карты.

После прогулки по центру можно пообедать, рекомендуется выбрать одно из национальных блюд в меню. Если хочется чего-то проще, то в центре города есть несколько столовых с доступными ценами. Одна из них, "Райдан", расположена на старом рынке и предлагает, например, вкусный домашний плов за 250 рублей.

Если вы не хотите отступать от майской традиции, можно посетить ресторан "Шашлык-Машлык". Шашлычных с таким названием в Грозном много, но лучше всего обратить внимание на тот, что находится рядом с Грозненским морем. Можно следовать по аромату или находить по характерному столбу дыма.

После традиционного грозненского шашлыка чувствуется легкость и отличное настроение. Это идеальное время для прогулки по берегам Грозненского моря. Если путешествуете с детьми, можно посетить аквапарк, аттракционы или детский конный парк "Сира-дин".

Любителям долгих прогулок подойдет парк, расположенный у южного берега водоема. Он простирается в дендропарк с аллеями и ухоженной набережной. Здесь можно насладиться свежим воздухом и сделать красивые фотографии.

Вечером можно полюбоваться светомузыкальным фонтаном, одним из самых крупных в мире, хотя не рекомендуется гулять по Грозному слишком поздно, ведь нужно набраться сил для поездки в горы. Остановиться можно в гостинице "Тийналла", расположенной практически на берегу, или вернуться в центральную часть Грозного и остановиться в отеле "Городок".

Второй день

Мечети и Кезеном-Ам

Посетить Чечню и не увидеть высокогорное озеро Кезеном-Ам — значит упустить уникальную возможность. Путь к озеру не близок — 105 километров, но каждая минута на него стоит того.

Дорогу к водоему лучше пройти через Аргун — здесь можно остановиться и посетить мечеть "Сердце матери". Ее строители воплотили в современной исламской архитектуре. После Аргуна стоит заглянуть в селение Герменчук, где расположена этнодеревня "Шира котар" ("Старый хутор"). Хотите узнать, как жили чеченцы раньше? Добро пожаловать! Здесь также можно купить изделия местных ремесленников.

Конечно же, стоит зайти в Шали. Не стоит пропускать мечеть "Гордость мусульман", ослепительно красивую своими мраморными отделками и узбекским ганчем.

В горном селении Ведено можно увидеть остатки крепости, построенной после Кавказской войны. На следующем участке маршрута можно оценить родник "Девичья коса", а затем подняться в горы по хорошо асфальтированной дороге до вашей цели.

На озере Кезеном-Ам можно прокатиться на лодке, поиграть на зиплайне, покататься верхом на лошадях и отведать местные блюда в ресторане-музее "Кунаки". Здесь же можно снять номер на ночь, а если энергии еще хватит, посетить реставрированный городок стражников — Хой, который находится всего в нескольких минутах езды.

Третий день

Аргунское ущелье

В Аргунском музее-заповеднике можно увидеть множество археологических находок. Путешествуя по горным дорогам, обращайте внимание в обе стороны, чтобы увидеть, почему это место раньше называли ущельем башен. Первая остановка — Нихалойские водопады, где можно пройти интересную прогулку по лестницам и мостикам тенистого ущелья и посетить наскальные сигнальные башни.

Дальше по маршруту — Ушкалойские башни-близнецы, стоящие на берегу реки Аргун.

После Ушкалоя можно отправиться в селение Итум-Кали, где находится средневековый замковый комплекс Пхакоч с краеведческим музеем.

Если будет время и силы, можно посетить некрополь Цой-Педе или курорт "Ведучи" для прокатки по канатной дороге или прогулки по новой экотропе.

#НЕГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ. Отпуск без Путёвки