Фиолетовое чудо природы: в Германии появился пурпурный пруд

В Германии обнаружен пурпурный оттенок воды в одном из прудов. Этот необычный водоем расположен в баварской долине Фауленбах.
По мнению местных жителей, такие явления уже не первый раз замечены в регионе.
"Каждый год в долине Фауленбах возле Фюссена наблюдается удивительное природное явление: цвет водоемов меняется с темно-синего или бирюзового на яркий, насыщенный фиолетовый", — отмечают журналисты.
Считается, что подобные изменения цвета связаны с размножением в воде фиолетовых бактерий в это время года. Пруды и озера в долине Фауленбаха соединены под землей, поэтому подобное явление происходит в различных участках этой долины.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.