Фиолетовое чудо природы: в Германии появился пурпурный пруд

В Германии обнаружен пурпурный пруд

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Германии обнаружен пурпурный оттенок воды в одном из прудов. Этот необычный водоем расположен в баварской долине Фауленбах.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Вецорке is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По мнению местных жителей, такие явления уже не первый раз замечены в регионе.

"Каждый год в долине Фауленбах возле Фюссена наблюдается удивительное природное явление: цвет водоемов меняется с темно-синего или бирюзового на яркий, насыщенный фиолетовый", — отмечают журналисты.

Считается, что подобные изменения цвета связаны с размножением в воде фиолетовых бактерий в это время года. Пруды и озера в долине Фауленбаха соединены под землей, поэтому подобное явление происходит в различных участках этой долины.