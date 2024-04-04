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Тайна "летающих" кораблей в Сочи: разгадка феномена фата-моргана

Корабли в Сочи начали "летать" над морем

1:05
Туризм

На берегах Сочи наблюдали за "летающими" над водой судами. Видеозапись оптического явления, известного как фата-моргана, появилась в группе ЧП Сочи в социальной сети "ВКонтакте".

Корабли в Сочи начали "летать" над морем
Фото: www.flickr.com by максим Рейналь из Франции is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Благодаря этой оптической иллюзии создается впечатление, что несколько судов парят в воздухе на горизонте. Комментатор видео выдвигает предположение, что это могут быть НЛО.

Физик Олег Несун объясняет, что мираж возникает из-за различий в температуре. В различных слоях атмосферы формируются слои разной плотности. Мираж исчезает, когда температура становится равновесной.

Он также делится, что легенду о Летучем голландце, призрачном корабле, можно объяснить феноменом фата-морганы.

Ранее жители Уфы также заметили редкое явление. Небесное тело, оставившее яркий след, пролетело над городом 20 марта. Астроном из уфимского планетария Тамара Денисова пояснила, что в это время обычно нет потоков метеоритов, но иногда могут падать отдельные небесные тела.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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