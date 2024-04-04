Открытие границ: китайцы снова в пути к Владивостоку на собственных машинах

Китайские туристы смогут приезжать в Россию на собственных автомобилях

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти города Суйфэньхэ объявили о возобновлении организованных туристических поездок на личных автомобилях для жителей Китая в Приморском крае после временной приостановки из-за пандемии COVID-19. Эта инициатива позволит китайским автолюбителям снова посещать Россию, следуя по маршруту от Суйфэньхэ через АПП "Пограничный".

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для участия в таких поездках необходимо использовать автомобили китайского производства, предоставить соответствующие документы и оплатить взнос. Туристическая компания "Кайсян" из Суйфэньхэ предлагает два тура в мае: с 1 по 6 и с 8 по 14 числа.

Участники посетят Уссурийск, Владивосток и Находку. Каждый тур рассчитан на 10 автомобилей, в которых могут участвовать до 40 человек. Планируется проведение еще трех подобных поездок летом.