Власти города Суйфэньхэ объявили о возобновлении организованных туристических поездок на личных автомобилях для жителей Китая в Приморском крае после временной приостановки из-за пандемии COVID-19. Эта инициатива позволит китайским автолюбителям снова посещать Россию, следуя по маршруту от Суйфэньхэ через АПП "Пограничный".
Для участия в таких поездках необходимо использовать автомобили китайского производства, предоставить соответствующие документы и оплатить взнос. Туристическая компания "Кайсян" из Суйфэньхэ предлагает два тура в мае: с 1 по 6 и с 8 по 14 числа.
Участники посетят Уссурийск, Владивосток и Находку. Каждый тур рассчитан на 10 автомобилей, в которых могут участвовать до 40 человек. Планируется проведение еще трех подобных поездок летом.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.