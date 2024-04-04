7,2 млн пассажиров за один месяц: анализ февральских данных авиакомпаний

Авиакомпании России перевезли 7,2 млн пассажиров за февраль

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В феврале 2024 года российские авиакомпании доставили 7,172 миллиона пассажиров, по сравнению с 6,526 миллиона в предыдущем году, согласно данным Росстата.

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Также в феврале автобусами было перевезено 721,996 миллиона пассажиров (против 667,014 миллиона в феврале 2023 года). Железнодорожные компании увеличили количество перевезенных пассажиров (без учета заказов и туристических маршрутов) до 91,869 миллиона, что больше, чем 87,118 миллиона годом ранее.

Внутренний водный транспорт в феврале использовали 107,5 тысяч пассажиров (увеличение на 12,7 тысяч по сравнению с февралем 2023 года). Однако количество пассажиров, перевезенных морским транспортом, уменьшилось на 174,3 тысячи и составило 83 тысячи по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

В общей сложности в феврале транспортные компании перевезли 821,228 миллиона пассажиров, что на 5,39% больше, чем в январе.