В феврале 2024 года российские авиакомпании доставили 7,172 миллиона пассажиров, по сравнению с 6,526 миллиона в предыдущем году, согласно данным Росстата.
Также в феврале автобусами было перевезено 721,996 миллиона пассажиров (против 667,014 миллиона в феврале 2023 года). Железнодорожные компании увеличили количество перевезенных пассажиров (без учета заказов и туристических маршрутов) до 91,869 миллиона, что больше, чем 87,118 миллиона годом ранее.
Внутренний водный транспорт в феврале использовали 107,5 тысяч пассажиров (увеличение на 12,7 тысяч по сравнению с февралем 2023 года). Однако количество пассажиров, перевезенных морским транспортом, уменьшилось на 174,3 тысячи и составило 83 тысячи по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
В общей сложности в феврале транспортные компании перевезли 821,228 миллиона пассажиров, что на 5,39% больше, чем в январе.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.