Неожиданный поворот: почему рейс из Санкт-Петербурга вернулся из-за стюардессы

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Стюардесса потеряла сознание на борту "России"

0:55
Туризм

Во время полета из Санкт-Петербурга в Красноярск одна из стюардесс потеряла сознание, что привело к возвращению самолета обратно в аэропорт вылета. По данным SHOT, рейс SDM6573 авиакомпании "Россия", выполняемый Boeing-738, вылетел из аэропорта Пулково в 21:00. На борту находилось 162 пассажира и пять членов экипажа. Примерно через час после вылета у старшей бортпроводницы стало плохо, и она потеряла сознание.

Стюардесса потеряла сознание на борту "России"
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Пилот решил вернуться в аэропорт Пулково, и самолет развернулся в районе города Вельска в Архангельской области, направляясь обратно. В 22:15 стюардессу осмотрели врачи в Пулково, и был поставлен предварительный диагноз — пищевое отравление. После этого девушку госпитализировали в одну из питерских больниц. Пассажиров направили на следующий рейс в Красноярск.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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