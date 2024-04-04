Уникальные экскурсии в замке Балморал: откройте тайны истории королевы Елизаветы II

У туристов появилась возможность попасть в дом, где умерла королева Елизавета II

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Впервые за всю историю существования замка Балморал, туристы получат возможность погрузиться в атмосферу, где королевская семья проводит свои летние каникулы. Этот исторический замок в стиле готического возрождения пребывает в частном владении королевской семьи с 1852 года, когда королева Виктория и принц Альберт впервые арендовали его за четыре года до этого.

Фото: www.flickr.com by Майк Макби is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Балморал долгое время был излюбленным местом отдыха королевы Елизаветы II, и здесь она провела свои последние дни до своей смерти в сентябре 2022 года. До сих пор информация о жизни королевской семьи за закрытыми дверями была ограничена официальными фотографиями с отдыха или подробными описаниями из мемуаров принца Гарри "Запасной". Однако теперь это место будет доступно для непосредственного просмотра.

Согласно информации на сайте Балморала, билеты на экскурсии по внутренним помещениям замка будут доступны для приобретения с 1 июля по 4 августа. Во время экскурсии по этому любимому месту королевской семьи гости будут сопровождаться экспертами, которые расскажут об истории замка. Это, безусловно, станет ключевым событием для поклонников королевской семьи, которые мечтают о летних приключениях. Однако количество доступных мест ограничено: в день экскурсию смогут посетить только 40 человек. Кроме того, посетители смогут насладиться восхитительным послеобеденным чаем. Стоимость билетов начинается от 11 000 рублей!

"Впервые с момента завершения строительства в 1855 году гости смогут принять участие в частной экскурсии с нашими опытными гидами, которые проведут их по нескольким красивым комнатам замка Балморал. Посетители узнают о происхождении замка и о его значимости для многих поколений королевской семьи", — объясняют в Balmoral Estates.

Большая часть впечатляющего здания сохранилась в первозданном виде с момента его постройки. Также будут представлены некоторые экспонаты из коллекции акварелей короля Карла, а также наряды, принадлежавшие монархам, Камилле, покойной королеве Елизавете и королеве-матери. После ремонта будет открыт ресторан, а летом будут проводиться такие мероприятия, как День театра, День семейного кино и Ежегодная благотворительная прогулка с собаками. И, конечно же, посетителям будут доступны сады.

Balmoral Castle.Замок Балморал.