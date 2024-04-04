Отдых в Крыму: 97% туристов довольны поездкой - результаты опроса

Россияне рассказали про свое истинное отношение к Крыму

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти все туристы, которые посетили Крым в 2023 году, остались удовлетворены своим опытом.

Результаты опроса, проведенного Министерством туризма и курортов Крыма, раскрывают настоящее настроение россиян по отношению к курортам региона.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно исследованию, 97 процентов туристов оценили свой отдых в Крыму положительно. Данные также показывают, что 68 процентов посетителей вернулись на полуостров не один раз, в то время как остальные были там впервые.

При этом около половины респондентов узнали о возможностях отдыха на южном курорте через СМИ, а 32 процента получили информацию от знакомых.

Отмечается, что в опросе приняли участие 4,3 тысячи гостей Крыма, которые отвечали на вопросы как онлайн, так и офлайн.