Почти все туристы, которые посетили Крым в 2023 году, остались удовлетворены своим опытом.
Результаты опроса, проведенного Министерством туризма и курортов Крыма, раскрывают настоящее настроение россиян по отношению к курортам региона.
Согласно исследованию, 97 процентов туристов оценили свой отдых в Крыму положительно. Данные также показывают, что 68 процентов посетителей вернулись на полуостров не один раз, в то время как остальные были там впервые.
При этом около половины респондентов узнали о возможностях отдыха на южном курорте через СМИ, а 32 процента получили информацию от знакомых.
Отмечается, что в опросе приняли участие 4,3 тысячи гостей Крыма, которые отвечали на вопросы как онлайн, так и офлайн.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.