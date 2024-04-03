Красота и профессионализм: фотографии стюардесс российской авиакомпании захватывают внимание пользователей

Стюардессы авиакомпании из России вызвали интерес у пользователей из других стран после того, как опубликовали фотографии в официальной униформе. Снимки были выложены в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram, хотя сама платформа запрещена в России из-за признания корпорации Meta как экстремистской и её последующего запрета.
На фотографиях стюардессы предстали в темно-синих платьях и белых рубашках, дополнив образ шейными платками, пилотками и аккуратными прическами.
Подписчики аккаунта в комментариях выразили восхищение внешностью сотрудниц авиакомпании, описывая их как "потрясающих", "великолепных", "красивых", "прекрасных" и "красавиц".
Ранее в сентябре шесть стюардесс из популярного российского лоукостера также привлекли внимание иностранных пользователей после того, как опубликовали видео в униформе. На видео, размещенном в интернете, они позировали на борту самолета в голубых платьях и белых кофтах, а некоторые из них дополнили свой образ темно-синими пиджаками.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.