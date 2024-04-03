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Отпуск на Кубе: безвизовый въезд и все включено - идеальный майский отдых

Во сколько обойдется "всё включено" на Кубе на майских выходных

2:12
Туризм

Туроператоры отмечают, что Куба становится все более популярным направлением для туристов во время майских праздников благодаря безвизовому въезду, многообразию возможностей для пляжного и экскурсионного отдыха, а также широкому выбору отелей с услугами "все включено".

Во сколько обойдется "всё включено" на Кубе на майских выходных
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Space Travel подчеркивает постоянный интерес к Кубе в течение всего года, который усиливается за счет возможности оплаты картой "Мир". Компания "Интурист" отмечает высокий спрос на Кубу, особенно по сравнению с другими дальними направлениями, причем только Таиланд пользуется большей популярностью. Увеличение числа авиарейсов, включая рейсы Nordwind Airlines, способствует росту продаж, сообщает Центральная Служба Новостей.

Туроператоры Coral Travel и FUN&SUN предлагают разнообразные туры на Кубу, включая комбинированные маршруты. "Русский Экспресс" выделяет Кубу и Венесуэлу как единственные карибские направления с прямыми перелетами, что делает их привлекательными для туристов. Предложения на летний сезон включают специальные акции от отелей, делая отдых более доступным. Различные туроператоры представили стоимость пакетных туров "все включено" на майские праздники, подчеркивая привлекательность Кубы как места для отдыха.

Туроператоры предложили пакетные туры "все включено" на Кубу в отели 4 и 5 звезд на майские праздники, включая перелет из Москвы для двух человек. "Русский Экспресс" предлагает туры в Варадеро от 332 до 358 тысяч рублей за 12 ночей. PAC Group и PEGAS Touristik предлагают туры на 7-9 ночей от 217,6 до 221,7 тысяч рублей. Coral Travel, Anex, TEZ TOUR и FUN&SUN также представили различные туры от 230 до 299 тысяч рублей. Варианты включают разные даты вылета и продолжительность пребывания, начиная от 217,6 тысячи рублей за 7 ночей и до 358 тысяч рублей за 12 ночей проживания.

Как выглядит курорт Варадеро. Сколько стоит отдых на Кубе
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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