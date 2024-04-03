Девальвация Турецкой лиры: российские туристы только этого и ждут!

Девальвация Турецкой лиры подталкивает россиян к туризму

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Турецкой ассоциации гостиниц (TÜRSAB) Фируз Баалыкая поделился прогнозами относительно будущих тенденций в туризме в Турции. Он отметил, что при условии соответствия курсов валют реальности цены на туры в Турцию для российских туристов "не существенно возрастут в этом летнем сезоне". Это связано с девальвацией турецкой лиры и увеличением ее покупательной способности на внутреннем рынке.

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Баалыкая также отметил гибкость турецкого бизнеса в аспекте ценообразования. Отельеры оперативно реагируют на изменения в спросе, поэтому уже начали масштабное снижение цен на туры с сентября прошлого года.

По мнению эксперта, Россия остается основным рынком для туризма в Турции. В текущем году российские туристы могут ожидать более шести миллионов мест в отелях. Тем не менее, Баалыкая уверен в сохранении лидерства России в этом секторе.

В общем, Баалыкая считает, что благоприятный климат, живописные пляжи и культурное разнообразие делают Турцию одним из наиболее востребованных направлений для туризма.

Интересно, что в то время как его коллеги надеются на Германию или даже Великобританию в качестве основного рынка, глава TÜRSAB, по крайней мере, в контексте общения с российскими туроператорами, не сомневается в превосходстве России.