Финляндия призывает к продлению закрытия границы с Россией: последние новости

Министерство внутренних дел Финляндии призывает продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Информация об этом известна из повестки заседания финского правительства, запланированного на 4 апреля.
Ведомство предлагает кабинету министров утвердить постановление "Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты".
Предварительно руководство пограничной службы Финляндии высказало идею закрыть навсегда два пункта пропуска на границе с Россией. Это касается КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: "Париккала" из-за санкций Евросоюза, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.
В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией функционировало более десятка переходов, однако с тех пор их количество постоянно уменьшалось.
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