Финляндия призывает к продлению закрытия границы с Россией: последние новости

Финляндия продолжит не пропускать россиян через границу

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство внутренних дел Финляндии призывает продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Информация об этом известна из повестки заседания финского правительства, запланированного на 4 апреля.

Фото: www.flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ведомство предлагает кабинету министров утвердить постановление "Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты".

Предварительно руководство пограничной службы Финляндии высказало идею закрыть навсегда два пункта пропуска на границе с Россией. Это касается КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: "Париккала" из-за санкций Евросоюза, а "Инари" из-за прекращения импорта древесины.

В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией функционировало более десятка переходов, однако с тех пор их количество постоянно уменьшалось.