Москвичка на рейсе Тбилиси — Москва сдала миллион рублей в багаж и больше их не увидела

На рейсе Georgian Airways из Грузии у российской туристки было похищено около миллиона рублей из её багажа. Эту информацию передает Telegram-канал "Авиаторщина".
Инцидент произошел с жительницей Москвы, Оксаной Ф., в ночь на 31 марта. При отправлении из аэропорта Тбилиси она сдала свой чемодан, в котором, кроме личных вещей, находилось 9 тысяч долларов (около 828 тысяч рублей).
По прибытии в московский аэропорт "Внуково", женщина обнаружила повреждение своего чемодана: молния была сломана. Однако только по возвращении домой туристка обнаружила пропажу денег.
"На следующий день она обратилась в полицию для подачи заявления, а затем в авиакомпанию, чтобы разъяснить ситуацию", — сообщает источник.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.