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Москвичка на рейсе Тбилиси — Москва сдала миллион рублей в багаж и больше их не увидела

"Авиаторщина": из багажа российской туристки похитили миллион рублей на рейсе Тбилиси — Москва

0:49
Туризм

На рейсе Georgian Airways из Грузии у российской туристки было похищено около миллиона рублей из её багажа. Эту информацию передает Telegram-канал "Авиаторщина".

"Авиаторщина": из багажа российской туристки похитили миллион рублей на рейсе Тбилиси — Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел с жительницей Москвы, Оксаной Ф., в ночь на 31 марта. При отправлении из аэропорта Тбилиси она сдала свой чемодан, в котором, кроме личных вещей, находилось 9 тысяч долларов (около 828 тысяч рублей).

По прибытии в московский аэропорт "Внуково", женщина обнаружила повреждение своего чемодана: молния была сломана. Однако только по возвращении домой туристка обнаружила пропажу денег.

"На следующий день она обратилась в полицию для подачи заявления, а затем в авиакомпанию, чтобы разъяснить ситуацию", — сообщает источник.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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