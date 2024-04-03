Москвичка на рейсе Тбилиси — Москва сдала миллион рублей в багаж и больше их не увидела

"Авиаторщина": из багажа российской туристки похитили миллион рублей на рейсе Тбилиси — Москва

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

На рейсе Georgian Airways из Грузии у российской туристки было похищено около миллиона рублей из её багажа. Эту информацию передает Telegram-канал "Авиаторщина".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел с жительницей Москвы, Оксаной Ф., в ночь на 31 марта. При отправлении из аэропорта Тбилиси она сдала свой чемодан, в котором, кроме личных вещей, находилось 9 тысяч долларов (около 828 тысяч рублей).

По прибытии в московский аэропорт "Внуково", женщина обнаружила повреждение своего чемодана: молния была сломана. Однако только по возвращении домой туристка обнаружила пропажу денег.