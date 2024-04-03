Глава "Экскурсионных туров" рекомендует провести майские каникулы на Алтае и в Астрахани

Глава компании Let's Fly: цены на отдых в Турции на майские праздники останутся приемлемыми

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любовь Воронина, глава компании Let's Fly, утверждает, что лучшим вариантом для майских каникул является Турция, где в это время царит приятная погода — не слишком жарко, но уже тепло. Благодаря тому что это начало сезона, цены останутся приемлемыми.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она также отмечает, что в Турции можно не только насладиться отдыхом на пляже, но и познакомиться с её культурным наследием, посетив Стамбул для интересных экскурсий.

По её мнению, альтернативой Турции может стать Египет, особенно популярный курорт Шарм-эль-Шейх, где можно насладиться пляжами и разнообразными видами водных и подводных видов спорта.

С другой стороны, Ксения Андрианкова, руководитель проекта "Экскурсионные туры" в компании "Слетать.ру", рекомендует провести майские каникулы внутри страны, посетив такие места, как Калининград, Алтай и Астрахань. Она подчеркивает, что это отличная возможность познакомиться с красотами России, такими как Куршская коса, исторические достопримечательности Калининграда, а также насладиться уникальной архитектурой и природой этих регионов.

Стоимость двухдневного тура на одного человека, по её словам, начинается от 8 300 рублей, при этом стоимость билетов до места назначения оплачивается отдельно.