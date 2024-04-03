Пьяный Немец и Мальтийское правосудие: немецкий турист был осужден за непристойные действия в самолете

Немец помочился на сиденье самолета и был арестован

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальтийские власти вынесли решение по делу 49-летнего гражданина Германии, который проявил неадекватное поведение на борту самолета. Подсудимый, немецкий турист, признался в суде, что во время перелета из Берлина на Мальту он совершил непристойные действия, в частности, облегчился на сиденье воздушного судна компании Malta Airlines.

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Андреас Хайнце также подтвердил, что не следовал указаниям членов экипажа, включая требование пристегнуть ремни безопасности. По данным источника, мужчина вел себя агрессивно в отношении персонала во время полета.

После прибытия на Мальту его задержали, а затем доставили в медицинское учреждение из-за странного поведения в состоянии алкогольного опьянения, проявившегося в патрульной машине полиции. Суд приговорил туриста к трем месяцам тюремного заключения с условным сроком на два года.