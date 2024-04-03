Летние туры в Абхазию: все включено от 60 тысяч рублей для российских путешественников

Отдых в Абхазии на семь ночей в отелях с системой "все включено" доступен российским туристам по цене от 60 тысяч рублей за двоих.
По данным АТОР, предложения по таким ценам доступны в различных гостиницах, включая "Европа", "Апсны", "Гранд Отель "Россия"" и другие. В некоторых отелях более высокого класса, таких как "Грейс Аква Вилла" и "Аквамарин", туры стартуют от 140 тысяч рублей за двоих.
Для тех, кто ищет более доступные варианты, можно обратить внимание на отели "Багрипш", Amza Park Hotel, Alex Resort & SPA, "Литфонд" и "Мидель-Гагра". В этих отелях недельный отдых с питанием по системе "полный пансион" стоит от 43 тысяч до 100 тысяч рублей за двоих, в зависимости от категории номера. Важно отметить, что указанные цены не включают стоимость проезда.
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