Болгары страдают без Русских: почему местные жители приветствуют российских туристов с открытыми объятиями

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Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах

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Туризм

Российская туристка, которая посетила Болгарию, рассказала о своих впечатлениях от отношений местных жителей к российским гостям.

Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах
Фото: pxhere.com by неизвестно is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ангелина отметила, что большинство болгар проявляют дружелюбие по отношению к российским туристам. Она заметила, что во многих местах на болгарском побережье можно услышать русский язык. Она не столкнулась с негативным отношением, а наоборот, почувствовала общий позитив к россиянам, так как они являются основной группой туристов в этой стране.

Туристка также упомянула, что за последние несколько лет местные жители ощущают нехватку российских посетителей и будут рады их возвращению.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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