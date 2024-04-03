Болгары страдают без Русских: почему местные жители приветствуют российских туристов с открытыми объятиями

Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, которая посетила Болгарию, рассказала о своих впечатлениях от отношений местных жителей к российским гостям.

Фото: pxhere.com by неизвестно is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ангелина отметила, что большинство болгар проявляют дружелюбие по отношению к российским туристам. Она заметила, что во многих местах на болгарском побережье можно услышать русский язык. Она не столкнулась с негативным отношением, а наоборот, почувствовала общий позитив к россиянам, так как они являются основной группой туристов в этой стране.

Туристка также упомянула, что за последние несколько лет местные жители ощущают нехватку российских посетителей и будут рады их возвращению.