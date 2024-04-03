Почему Россия — самая свободная страна для жизни: рассказывает китаец

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Китаец, живущий в России, назвал ее самой свободной страной в мире

1:14
Туризм

В своем личном блоге на платформе "Дзен" российская путешественница поделилась впечатлениями китайца, переехавшего в Россию, который выделил ряд особенностей страны, вызывающих зависть у его соотечественников.

Китаец, живущий в России, назвал ее самой свободной страной в мире
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В беседе с россиянкой китаец по имени Чжан назвал Россию самой свободной страной в мире.

"Любой китаец позавидует россиянину за свободу жизни и дыхания здесь", — поделился он. "Здесь я могу быть собой и делать то, что хочу".

Чжан также отметил недостаток связи с внешним миром в Китае из-за закрытого доступа к мировому интернету и социальным сетям, а также использование местных сервисов. "Мне нравится, что в России я могу общаться с другими иностранцами", — добавил он.

По мнению китайца, экологическая обстановка в России намного лучше, чем в Китае, и он был восхищен природой Сибири. Чжан выразил желание путешествовать по всей стране на поезде.

Кроме того, гость из Китая похвалил качество российской еды и перечислил ряд продуктов, которые его соотечественники просили привезти из России, включая колбасу, конфеты, сыр, икру, пельмени, алкогольные напитки, варенье из шишек и соленые огурцы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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