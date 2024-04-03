Неожиданный потоп: пассажирский Boeing 737 Max 9 прервал рейс из-за поломки в туалете

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Самолету Alaska Airlines пришлось развернуться из-за потопа на борту

1:03
Туризм

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения потопа во время полета. Инцидент произошел 30 марта во время рейса из Гонолулу, Гавайи, в Анкоридж, Аляска. Через полтора часа после взлета одна из раковин в передней части самолета сломалась, что привело к затоплению пола. Видеозапись происшествия, опубликованная на Alaska's News Source, показывает стюардесс, которые пытаются остановить поток воды, используя доступные средства, включая бумажные полотенца и одеяла. Пилоты приняли решение вернуться в Гонолулу для устранения проблемы, и самолет благополучно приземлился.

Самолету Alaska Airlines пришлось развернуться из-за потопа на борту
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот случай произошел вскоре после события в России, когда пилоты Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, обнаружили неопознанный объект в воздухе. Позднее выяснилось, что это был зеленый воздушный шар, который находился на расстоянии восьми километров от лайнера.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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