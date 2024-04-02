Эксклюзивные скидки: гостиничные тарифы в России станут дешевле на 30%

Невозвратные тарифы в отелях станут на 30% чем обычные

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

На круглом столе в Госдуме директор Департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития, Владимир Трач, объявил о намерении внести изменения в российские гостиничные тарифы. По его словам, намерение заключается в установлении максимального предела для невозвратных тарифов, который бы составлял до 30 процентов меньше обычных.

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В Минэкономразвития уже разработан законопроект, позволяющий гостиницам устанавливать как возвратные, так и невозвратные тарифы на проживание в номерах.

Данный документ готовится к внесению в Госдуму, с целью предотвращения возможных злоупотреблений со стороны гостиниц. Авторы инициативы стремятся зафиксировать разницу между этими видами тарифов, чтобы предотвратить потенциальные нарушения со стороны гостиничного бизнеса.

Владимир Трач отметил, что предлагается установить разницу между невозвратным и возвратным тарифом, согласованную с индустрией, не превышающую 30 процентов. Планируется ввести сниженный тариф для всех категорий номеров в различных категориях отелей.