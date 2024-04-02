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Почему курортный сбор в Санкт-Петербурге вызывает опасения для туристической индустрии

Курортный сбор в Петербурге может навредить семейным путешествиям

1:09
Туризм

Президент Союза туристических агентств, Сергей Голов, выразил мнение, что введение курортного сбора в Санкт-Петербурге негативно отразится на семейных поездках из-за дополнительных расходов до трех тысяч рублей за неделю отдыха.

Курортный сбор в Петербурге может навредить семейным путешествиям
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С 1 апреля в городе начал действовать курортный сбор, предполагающий оплату 100 рублей за каждый день отдыха для гостей старше 18 лет. Голов выразил несогласие с данной инициативой, утверждая, что это создаст дополнительные затраты для туристов, особенно для семейных поездок. Он отметил, что введение такого сбора для иностранных гостей казалось бы более логичным, чем для россиян, и подчеркнул, что такая практика может способствовать уходу туристов из гостиниц в квартиры. Голов выразил мнение, что подобный сбор не будет способствовать привлечению туристов и может быть несправедлив для отечественных путешественников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, ранее высказал мнение, что курортный сбор в размере 100 рублей будет направлен на развитие туристической инфраструктуры города и не должен отпугивать туристов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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