Почему курортный сбор в Санкт-Петербурге вызывает опасения для туристической индустрии

Курортный сбор в Петербурге может навредить семейным путешествиям

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Союза туристических агентств, Сергей Голов, выразил мнение, что введение курортного сбора в Санкт-Петербурге негативно отразится на семейных поездках из-за дополнительных расходов до трех тысяч рублей за неделю отдыха.

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С 1 апреля в городе начал действовать курортный сбор, предполагающий оплату 100 рублей за каждый день отдыха для гостей старше 18 лет. Голов выразил несогласие с данной инициативой, утверждая, что это создаст дополнительные затраты для туристов, особенно для семейных поездок. Он отметил, что введение такого сбора для иностранных гостей казалось бы более логичным, чем для россиян, и подчеркнул, что такая практика может способствовать уходу туристов из гостиниц в квартиры. Голов выразил мнение, что подобный сбор не будет способствовать привлечению туристов и может быть несправедлив для отечественных путешественников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, ранее высказал мнение, что курортный сбор в размере 100 рублей будет направлен на развитие туристической инфраструктуры города и не должен отпугивать туристов.