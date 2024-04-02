ЛДПР предлагает штрафы до 12 тысяч рублей за нарушения на борту самолета

Штрафы для буйных пассажиров в самолетах могут быть увеличеным

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутаты от фракции ЛДПР представили инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство с целью ужесточения административной ответственности за неправомерные действия пассажиров во время полета. По информации предложенный законопроект направлен на рассмотрение в правительство.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам парламентариев, неправомерные действия пассажиров на борту самолета представляют серьезную угрозу безопасности полета. В частности, задержки рейсов и дополнительные расходы из-за дебоширов могут привести к неожиданным посадкам воздушных судов.

Инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подчеркнул, что текущие штрафы не оказывают должного сдерживающего воздействия на нарушителей и что необходимо ужесточить наказание. В предложенных изменениях предусматривается введение штрафов в размере от 8 до 12 тысяч рублей за игнорирование законных требований командира воздушного судна и от 5 до 10 тысяч рублей за мелкое хулиганство на борту.