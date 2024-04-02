ЛДПР предлагает штрафы до 12 тысяч рублей за нарушения на борту самолета

Депутаты от фракции ЛДПР представили инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство с целью ужесточения административной ответственности за неправомерные действия пассажиров во время полета. По информации предложенный законопроект направлен на рассмотрение в правительство.
По словам парламентариев, неправомерные действия пассажиров на борту самолета представляют серьезную угрозу безопасности полета. В частности, задержки рейсов и дополнительные расходы из-за дебоширов могут привести к неожиданным посадкам воздушных судов.
Инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подчеркнул, что текущие штрафы не оказывают должного сдерживающего воздействия на нарушителей и что необходимо ужесточить наказание. В предложенных изменениях предусматривается введение штрафов в размере от 8 до 12 тысяч рублей за игнорирование законных требований командира воздушного судна и от 5 до 10 тысяч рублей за мелкое хулиганство на борту.
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