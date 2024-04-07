Специалист по финансам Александр Патешман дал рекомендации по экономии при приобретении билетов на отдых

Лучший способ путешествовать: почему билеты на поезд могут быть наиболее надежным и выгодным выбором

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финансовый эксперт Александр Патешман в ходе беседы с "ФедералПресс" подчеркнул, что стоимость проезда на различных видах транспорта — самолете, поезде или автобусе — остаётся важным аспектом при планировании путешествий.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Как правило, летом билеты разлетаются, а на поезд очень легко сдать билеты. Собственно, когда мы берем железнодорожный билет, мы утверждаем, что так или иначе уедем", — заявил он.

Александр Патешман отметил, что первым шагом перед поездкой стоит рассмотреть варианты билетов на поезд, поскольку этот вид транспорта считается наиболее надежным. Он подчеркнул, что преимущество приобретения билета на поезд заключается в том, что пассажир может быть уверен, что достигнет пункта назначения в любом случае. Он также отметил, что билет можно вернуть, если появятся более выгодные варианты для путешествия, при этом финансовые потери в данном случае составят не более 3 тысяч рублей.

Патешман посоветовал использовать кредитные карты с беспроцентным периодом для покупки билетов, чтобы создать финансовый запас на случай неожиданных обстоятельств.

"Как только у вас что-то срывается, вы возвращаете билеты. Вы не платите за это ни копейки, у вас возвращается все на кредитную карту, кредит закрывается", — резюмировал финансист.