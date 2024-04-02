Туристический налог в Подмосковье: депутаты рассказывают о будущем путешествий

Вслед за Петербургом курортный сбор обсуждают для Подмосковья

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В настоящее время в Подмосковье нет планов вводить налог на путешествия, как заявил депутат Государственной думы, представляющий Щелковский округ, Александр Толмачев.

Фото: wikimapia by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Он отметил, что необходимо изучить опыт других регионов, пользующихся спросом у туристов, таких как Петербург и Краснодарский край, прежде чем принимать решение. Толмачев подчеркнул, что возможно в будущем в одном из популярных туристических городов Московской области будет введен курортный сбор, но он не должен отпугивать туристов и должен быть доступным для различных категорий граждан, включая пенсионеров, бюджетников и семьи с детьми.

В Санкт-Петербурге туристам уже приходится оплачивать курортный сбор в размере 100 рублей в день за проживание в гостиницах, отелях и хостелах, начиная с 1 апреля.