Экономия на Путешествиях: советы финансиста для умного планирования

Как сэкономить на билетах на отдых

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

При планировании поездки важным фактором остаётся цена билетов, будь то авиационные, железнодорожные или автобусные. Финансовый эксперт Александр Патешман рассказал, как можно сэкономить при этом.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние "

По его словам, первым шагом стоит рассмотреть варианты билетов на поезд, особенно летом, когда авиабилеты часто бывают дороги и их сложно найти. Поездные билеты, напротив, обычно легко можно вернуть. Покупая билет на поезд, человек обеспечивает себе гарантию отъезда, но при появлении более выгодного предложения на перелет, можно вернуть билет на поезд, потеряв лишь минимальные средства. Таким образом, можно сэкономить время в пути к месту отдыха.

Помимо этого, эксперт рекомендует использовать кредитные карты с беспроцентным периодом для покупки билетов на отдых, что позволяет создать финансовую "подушку безопасности". В случае необходимости вернуть билеты, средства вернутся на счет без дополнительных затрат.

"Если что-то неожиданное случается, вы можете вернуть билеты. Это не обойдется вам ни в копейку, все средства вернутся на вашу кредитную карту, и кредит будет погашен", — подчеркнул эксперт.