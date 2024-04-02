Путешествуйте без визовых ограничений: бесплатные визы на Шри-Ланку продлены до 2024

Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные визы детям до 12 лет

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждане России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии сохранят возможность получать бесплатные визы на Шри-Ланку, как объявлено министром туризма этой страны, Джоном Аманте. По его словам, пилотный проект по предоставлению безвизового въезда для жителей семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года, с окончательным решением ожидаемым в ближайшие недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эта мера, включающая в себя выдачу бесплатных виз, была введена в рамках пилотного проекта, направленного на восстановление туристической отрасли Шри-Ланки. Однако стоит отметить, что дети до 12 лет все еще могут получить визу бесплатно.

"Шри-Ланка изобилует множеством потрясающих мест, таких как Золотой Храм в Дамбулле или Львиная Скала. Путешественники могут ознакомиться со всеми историческими достопримечательностями за одно путешествие", — подчеркнул представитель посольства Шри-Ланки в Москве.