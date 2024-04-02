Барселона вводит туристический налог: как это повлияет на стоимость вашего пребывания

Барселона повышает налог для туристов с 1 апреля

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 апреля 2024 года туристы, посещающие Барселону, теперь обязаны уплачивать региональный туристический налог, составляющий 3,25 евро за каждую ночь пребывания. Это эквивалентно 322 рублям по текущему обменному курсу, как сообщают испанские источники. Размер налога зависит от категории отеля, в котором остановился посетитель.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гости пятизвездочных отелей будут платить 6,75 евро за ночь, что составит 47,25 евро (или 4679,62 рубля) за неделю пребывания на человека. Для размещения в арендованных квартирах через платформы, такие как Airbnb, взимается налог в размере 5,50 евро за ночь или 38,50 евро (3813,02 рубля) за неделю.

Туристы в Барселоне также обязаны уплатить муниципальный сбор, который действует при пребывании до семи ночей и увеличился с 1,75 евро до 3,25 евро (или 321,88 рубля) за ночь для всех типов размещения.

Город Барселона ожидает получить не менее 100 миллионов евро налоговых поступлений от туристов в этом году. Заместитель мэра Хауме Колбони отмечает, что целью является контроль за потоком туристов и увеличение туристических доходов.