Акула-мако у берегов Хургады: как обеспечить безопасный отдых и дайвинг для туристов

Опасную для людей акулу заметили на пляжах Хургады

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

На берегах Хургады, известного египетского курортного города, была обнаружена редкая и потенциально опасная для людей акула-мако. В связи с этим власти Управления заповедников Красного моря выпустили срочное предупреждение и набор мер для обеспечения безопасности туристов и дайверов.

Фото: flickr.com by Элиас Леви is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Туристам рекомендуется избегать купания в открытых водах на рассвете и вечером: в этот период акулы данного вида могут приближаться к мелководью во время нереста, следуя за рыбой, что увеличивает вероятность их встречи с людьми. При наличии ранений или кровотечений необходимо немедленно покинуть воду. Также запрещается выбрасывать отходы в море, погружаться с маской, заниматься дайвингом в запретных зонах и прикасаться к блестящим предметам во время плавания.

Согласно данным открытых источников, акулы-мако представляют опасность для людей. С 1980 по 2010 годы зарегистрировано 42 нападения на человека, из которых три завершились смертью. Иногда акулы-мако атакуют лодки и могут даже прыгнуть на борт.