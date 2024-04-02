Стартовал приём заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024

1 апреля 2024 года стартовал прием заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024.

Фото: Пресс-служба PROбренд

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" приглашает к участию в конкурсе национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоров и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеров и фотографов и другие организации и физические лица.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка Евразийского пространства при условии предоставления заявок на русском языке.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ

Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Денежных призов победителям конкурса не предусмотрено.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

С Положением о конкурсе можно ознакомиться ПОЛОЖЕНИЕ PROБРЕНД_2024

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ИЮЛЯ 2024 ГОДА.

ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

"Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд". Выдвигают организации и коллективы. Кандидатов могут также выдвигать Оргкомитет, Генеральный партнёр, члены экспертного совета. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.

Выдвигают организации и коллективы. Кандидатов могут также выдвигать Оргкомитет, Генеральный партнёр, члены экспертного совета. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).

(государство, край или область, район, населённый пункт). "Брендинг туристской организации или туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений)

(туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений) "Брендинг средств размещения и питания"

"Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель)

(буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель) "Брендированная сувенирная продукция"

"Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик)

(видеоролик, проморолик) "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях)

(сайт, страница в соцсетях) "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Цель конкурса — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 2024 ГОДУ

Конкурс проводится в три этапа. Первые два этапа конкурса проводятся заочно. Финал конкурса проводится в одной из стран Евразийского пространства — России, Белоруссии, Армении, Казахстане.

I этап — 1 апреля 2024 года — 31 июля 2024 года

Прием заявок и материалов. Заявки и материалы присылаются в Оргкомитет конкурса.

II этап — 1 августа — 31 сентября 2024 года

Работа Оргкомитета по обработке заявок.

III этап — 1 октября — 30 ноября 2024 года

Работа Экспертного совета и определение участников финала.

Международные члены Экспертного совета оценивают проекты дистанционно.

Российские члены Экспертного совета оценивают проекты дистанционно и/или очно (дата и место проведения заседания Экспертного совета будут озвучены дополнительно). Определяется список (шорт-лист) лучших проектов, независимо от региональной принадлежности.

Публикация списка финалистов по всем номинациям (шорт-листы) (дата и место проведения будут озвучены дополнительно).

Международный финал.

Декабрь 2024 года — февраль 2025 года. Точная дата и место проведения будут озвучены дополнительно.

Победителями и призерами конкурса в каждой номинации становятся проекты, которые получили наиболее высокие оценки Экспертного совета в финале конкурса.

В рамках конкурса могут быть организованы региональные, окружные, национальные этапы. Проведены обучающие семинары и мастер-классы.

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов.

ПРАЙС-ЛИСТ на участие в итоговом каталоге конкурса PROбренд-2024.