Стартовал приём заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024

1 апреля 2024 года стартовал прием заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024.
Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" приглашает к участию в конкурсе национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоров и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеров и фотографов и другие организации и физические лица.
Конкурс проводится среди участников туристического рынка Евразийского пространства при условии предоставления заявок на русском языке.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ
Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Денежных призов победителям конкурса не предусмотрено.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться ПОЛОЖЕНИЕ PROБРЕНД_2024
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ИЮЛЯ 2024 ГОДА.
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
Цель конкурса — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 2024 ГОДУ
Конкурс проводится в три этапа. Первые два этапа конкурса проводятся заочно. Финал конкурса проводится в одной из стран Евразийского пространства — России, Белоруссии, Армении, Казахстане.
I этап — 1 апреля 2024 года — 31 июля 2024 года
Прием заявок и материалов. Заявки и материалы присылаются в Оргкомитет конкурса.
II этап — 1 августа — 31 сентября 2024 года
Работа Оргкомитета по обработке заявок.
III этап — 1 октября — 30 ноября 2024 года
Работа Экспертного совета и определение участников финала.
Международные члены Экспертного совета оценивают проекты дистанционно.
Российские члены Экспертного совета оценивают проекты дистанционно и/или очно (дата и место проведения заседания Экспертного совета будут озвучены дополнительно). Определяется список (шорт-лист) лучших проектов, независимо от региональной принадлежности.
Публикация списка финалистов по всем номинациям (шорт-листы) (дата и место проведения будут озвучены дополнительно).
Международный финал.
Декабрь 2024 года — февраль 2025 года. Точная дата и место проведения будут озвучены дополнительно.
Победителями и призерами конкурса в каждой номинации становятся проекты, которые получили наиболее высокие оценки Экспертного совета в финале конкурса.
В рамках конкурса могут быть организованы региональные, окружные, национальные этапы. Проведены обучающие семинары и мастер-классы.
Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов.
ПРАЙС-ЛИСТ на участие в итоговом каталоге конкурса PROбренд-2024.
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