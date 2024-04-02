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Стартовал приём заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024

Туризм

1 апреля 2024 года стартовал прием заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024.

Стартовал приём заявок на участие в Шестом Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд" — 2024
Фото: Пресс-служба PROбренд

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" приглашает к участию в конкурсе национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоров и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеров и фотографов и другие организации и физические лица.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка Евразийского пространства при условии предоставления заявок на русском языке.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ

Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. Денежных призов победителям конкурса не предусмотрено.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ

С Положением о конкурсе можно ознакомиться ПОЛОЖЕНИЕ PROБРЕНД_2024

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ИЮЛЯ 2024 ГОДА.

ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

  • "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд". Выдвигают организации и коллективы. Кандидатов могут также выдвигать Оргкомитет, Генеральный партнёр, члены экспертного совета. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.
  • "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).
  • "Брендинг туристской организации или туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений)
  • "Брендинг средств размещения и питания"
  • "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель)
  • "Брендированная сувенирная продукция"
  • "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик)
  • "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях)
  • "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Цель конкурса — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В 2024 ГОДУ

Конкурс проводится в три этапа. Первые два этапа конкурса проводятся заочно. Финал конкурса проводится в одной из стран Евразийского пространства — России, Белоруссии, Армении, Казахстане.

I этап — 1 апреля 2024 года — 31 июля 2024 года

Прием заявок и материалов. Заявки и материалы присылаются в Оргкомитет конкурса.

II этап — 1 августа — 31 сентября 2024 года

Работа Оргкомитета по обработке заявок.

III этап — 1 октября — 30 ноября 2024 года

Работа Экспертного совета и определение участников финала.

Международные члены Экспертного совета оценивают проекты дистанционно.

Российские члены Экспертного совета оценивают проекты дистанционно и/или очно (дата и место проведения заседания Экспертного совета будут озвучены дополнительно). Определяется список (шорт-лист) лучших проектов, независимо от региональной принадлежности.

Публикация списка финалистов по всем номинациям (шорт-листы) (дата и место проведения будут озвучены дополнительно).

Международный финал.

Декабрь 2024 года — февраль 2025 года. Точная дата и место проведения будут озвучены дополнительно.

Победителями и призерами конкурса в каждой номинации становятся проекты, которые получили наиболее высокие оценки Экспертного совета в финале конкурса.

В рамках конкурса могут быть организованы региональные, окружные, национальные этапы. Проведены обучающие семинары и мастер-классы.

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения этапов.

ПРАЙС-ЛИСТ на участие в итоговом каталоге конкурса PROбренд-2024.

PROбренд 2020
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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