Топ самых чистых стран Мира: от Швейцарии до Люксембурга

Самые чистые страны в мире

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечта каждого человека заключается в желании прожить долгую жизнь без хронических заболеваний.

Фото: unsplash.com by Artem Sapegin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важным фактором для достижения этой цели является проживание в регионе с благоприятной экологической обстановкой.

Некоторые страны страдают от загрязнения из-за интенсивной промышленности, большого количества автотранспорта и недостаточной переработки отходов.

В других же странах можно наслаждаться чистой водой и воздухом.

Какие регионы считаются самыми экологически чистыми:

Швейцария

Швейцария долгие годы славилась своими достижениями в области охраны окружающей среды. Кроме того, в этой стране обилие природных ресурсов.

Качество воды из крана в Швейцарии всегда остается высоким.

Тем не менее, жизнь в этой стране считается одной из самых дорогих как для местных жителей, так и для туристов.

Дания

В Дании общественное мнение охране окружающей среды высоко ценится, поэтому велосипеды являются основным средством передвижения. Благодаря небольшому количеству автомобилей воздух остается чистым и свежим.

В Дании также активно используются альтернативные источники энергии.

Люксембург

Люксембург известен своим высоким уровнем благополучия. Также в этой маленькой стране обеспечена высокая степень безопасности: риск преступлений минимален.

Многие туристы посещают Люксембург, чтобы насладиться его красотами и увидеть своими глазами эту маленькую, но очаровательную страну.

Ситуация с окружающей средой также благоприятна. В Люксембурге даже отменили оплату за проезд в общественном транспорте, чтобы сократить количество автомобилей на дорогах.