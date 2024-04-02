Топ самых чистых стран Мира: от Швейцарии до Люксембурга

Мечта каждого человека заключается в желании прожить долгую жизнь без хронических заболеваний.
Важным фактором для достижения этой цели является проживание в регионе с благоприятной экологической обстановкой.
Некоторые страны страдают от загрязнения из-за интенсивной промышленности, большого количества автотранспорта и недостаточной переработки отходов.
В других же странах можно наслаждаться чистой водой и воздухом.
Какие регионы считаются самыми экологически чистыми:
Швейцария
Швейцария долгие годы славилась своими достижениями в области охраны окружающей среды. Кроме того, в этой стране обилие природных ресурсов.
Качество воды из крана в Швейцарии всегда остается высоким.
Тем не менее, жизнь в этой стране считается одной из самых дорогих как для местных жителей, так и для туристов.
Дания
В Дании общественное мнение охране окружающей среды высоко ценится, поэтому велосипеды являются основным средством передвижения. Благодаря небольшому количеству автомобилей воздух остается чистым и свежим.
В Дании также активно используются альтернативные источники энергии.
Люксембург
Люксембург известен своим высоким уровнем благополучия. Также в этой маленькой стране обеспечена высокая степень безопасности: риск преступлений минимален.
Многие туристы посещают Люксембург, чтобы насладиться его красотами и увидеть своими глазами эту маленькую, но очаровательную страну.
Ситуация с окружающей средой также благоприятна. В Люксембурге даже отменили оплату за проезд в общественном транспорте, чтобы сократить количество автомобилей на дорогах.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.