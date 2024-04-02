Самые высокие вершины Мира: от Эвереста до Канченджанги

Топ-3 самые высокие в мире горные вершины

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лишь самые смелые альпинисты осмеливаются исследовать горы, высота которых достигает нескольких тысяч метров.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на высоту, это не останавливает поклонников экстремального активного отдыха.

Какие горные вершины являются самыми высокими?

Эверест

Эта величественная гора является самой высокой на нашей планете. Впервые ее покорили только в 50-х годах прошлого века. Высота Эвереста составляет более 8800 метров.

Покорение Эвереста требует значительных финансовых затрат, поскольку только одно восхождение может обойтись в десятки тысяч долларов.

Из-за геологических процессов высота горы продолжает увеличиваться, хоть и на небольшую величину, всего на несколько миллиметров в год.

Чогори

Эта вершина лишь на 200 метров ниже Эвереста, но считается одной из самых опасных на Земле. Ее даже прозвали "вершиной смерти" из-за высокого процента летальных исходов при попытках восхождения.

Предполагается, что смертность во время восхождения может достигать более 20%. Даже опытные альпинисты не всегда справляются с Чогори.

Канченджанга

Эта гора в Гималаях превышает высоту 8500 метров. Первое восхождение на вершину состоялось в 50-х годах, так же как и на Эверест.

Для начала восхождения на Канченджангу необходимо получить специальное разрешение, чаще всего отправляются в Непал.

В Индии эта гора обладает священным статусом.