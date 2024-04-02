Аэрофлот и "Россия" увеличивают число рейсов в Дальний Восток на 12%: подробности летнего расписания

Авиакомпания Аэрофлот увеличивает число рейсов на Дальний Восток

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Аэрофлот объявила о своих планах увеличить количество рейсов в города Дальнего Востока из Москвы на летний период.

Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Согласно пресс-службе компании, с июня по август "Аэрофлот" и дочерняя авиакомпания "Россия" увеличат число еженедельных рейсов в города Дальнего Востока до около 146, что составляет прирост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, количество рейсов во Владивосток увеличится с 18 до 42, а в Хабаровске — с 15 до 29. Также запланировано увеличение количества рейсов в направлениях:

Петропавловск-Камчатский Южно-Сахалинск Магадан Якутск Благовещенск Анадырь

Представитель группы "Аэрофлот" отметил, что повышение частоты рейсов направлено на удовлетворение постоянного высокого спроса на авиаперевозки в Дальний Восток в период майских праздников, летних отпусков и школьных каникул.