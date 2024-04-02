Аэрофлот и "Россия" увеличивают число рейсов в Дальний Восток на 12%: подробности летнего расписания

Авиакомпания Аэрофлот объявила о своих планах увеличить количество рейсов в города Дальнего Востока из Москвы на летний период.
Согласно пресс-службе компании, с июня по август "Аэрофлот" и дочерняя авиакомпания "Россия" увеличат число еженедельных рейсов в города Дальнего Востока до около 146, что составляет прирост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В частности, количество рейсов во Владивосток увеличится с 18 до 42, а в Хабаровске — с 15 до 29. Также запланировано увеличение количества рейсов в направлениях:
Представитель группы "Аэрофлот" отметил, что повышение частоты рейсов направлено на удовлетворение постоянного высокого спроса на авиаперевозки в Дальний Восток в период майских праздников, летних отпусков и школьных каникул.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.