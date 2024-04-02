Секрет идеальной упаковки: как сэкономить место в чемодане без утюга

Как правильно складывать вещи в чемодан

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда вы отправляетесь в путешествие или командировку, не всегда хочется брать с собой утюг. Но даже на месте, будь то гостиница или съемная квартира, утюг может быть недоступен. В таких ситуациях нет нужды ходить в мятой одежде — просто уложите вещи в чемодан нестандартным способом.

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Для начала аккуратно разгладьте нужную вам вещь, например, хлопчатобумажную футболку. Затем сложите ее пополам и сверните в "рулетик".

По прибытии в пункт назначения аккуратно разверните вещи. Почти незаметно будет виден лишь слегка выраженный сгиб посередине. Более того, такой способ упаковки джинсов, платьев или свитеров занимает гораздо меньше места в багаже.

Этот метод можно применять не только при упаковке чемоданов, но и при хранении одежды в шкафу или комоде.