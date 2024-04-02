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Почему россияне уезжают Южную Корею? Погружение в магию Hallyu и медицинские путешествия

Туристы из России массово уезжают в Южную Корею

0:57
Туризм

В 2023 году туристический поток из России в Южную Корею увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Туристы из России массово уезжают в Южную Корею
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам директора московского офиса Национальной ассоциации туризма Южной Кореи, Ли Кенмина, в 2023 году Южная Корея приняла 158,8 тысяч российских туристов. Это на 165% больше, чем в 2022 году.

Ли Кенмин отметил, что в первом квартале 2024 года наблюдается увеличение потока туристов из России на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот интерес к стране он связывает с популярностью Hallyu — корейской волны, которая способствует распространению корейской культуры по всему миру. Ли Кенмин также добавил, что многие туристы приезжают в Южную Корею также из-за медицинских услуг.

Южная Корея. Успех или разочарование? @posle_zavtra
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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