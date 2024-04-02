Открывается ежедневный авиарейс: санкт-петербург - Шанхай с China Eastern Airlines

Полеты между Петербургом и Шанхаем будут проходить ежедневно

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Был открыт ежедневный авиарейс между Санкт-Петербургом и Шанхаем в Китае. Этот маршрут будет обслуживать авиакомпания China Eastern Airlines.

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"China Eastern Airlines осуществила свой первый рейс в Шанхай из аэропорта Пулково в 2024 году. Теперь рейсы в китайский деловой центр будут проводиться ежедневно в течение всего года, а не только весной и летом", — сообщили в пресс-службе. Перед пандемией COVID-19 рейсы между этими городами не осуществлялись ежедневно. После перерыва они возобновились летом 2023 года, но тогда они выполнялись только три раза в неделю.

По расписанию, вылеты из аэропорта Пулково будут в 23:15, а из шанхайского аэропорта Пундун — в 16:15 по местному времени. Время полета составит около 10 часов в каждом направлении. На этом маршруте будут использоваться самолеты Airbus A330-200 и Airbus A330-300, вмещающие 262 и 298 пассажиров соответственно. Также из аэропорта Пулково будут продолжены рейсы в Пекин и Чэнду.

"Интерес к направлениям в Китай растет, частично благодаря введению электронных виз в Россию. Мы готовы обслужить до 2,3 миллионов пассажиров ежегодно на рейсах между Петербургом и китайскими городами", — отметил директор по авиационной коммерции аэропорта "Воздушные ворота Северной Столицы" Асият Халваши. "Китай является важным источником туристов для Санкт-Петербурга и занимает лидирующие позиции среди стран дальнего зарубежья, из которых приезжает большинство гостей. До пандемии более 60% зарубежных туристов приезжали из азиатско-тихоокеанского региона. В прошлом году наш город посетило более 53 тысячи туристов из Китая", — подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.