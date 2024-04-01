Болгария: почему местные жители приветствуют российских туристов с открытыми объятиями

Говоря о курортном городе Созополе на черноморском побережье, одна из туристок рекомендовала россиянам выбирать его вместо болгарского курорта Золотые Пески. Согласно ее словам, Созополь представляет собой настоящий рай для любителей природы и атмосферы неформальности. Она также упомянула городок Ахтопол, который, по ее мнению, предлагает живописные пейзажи и уютные пляжи, напоминая о Крыме. Тем не менее, этот тип отдыха больше подходит для тех, кто владеет болгарским языком и предпочитает менее роскошные условия проживания.
Екатерина также подчеркнула, что в горах Болгарии международный туризм пока не так развит, и для полноценного путешествия потребуется знание языка и дополнительные расходы на гида.
Другая туристка, Ангелина, отметила, что местные жители в целом дружелюбно относятся к российским туристам, так как они составляют основную аудиторию посетителей и их отсутствие сказывается на экономике страны. Она также отметила, что на черноморском побережье многие говорят по-русски, что облегчает общение с туристами из России.
С 1 апреля Болгария и Румыния начали выдавать шенгенские визы для туристов из России в связи с их присоединением к Шенгенской зоне.
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