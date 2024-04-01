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Беспошлинный шопинг: изменения в пороге ввоза товаров для личного пользования

Лимит на беспошлинный ввоз товаров в Россию остался без изменений

2:51
Туризм

С начала апреля Евразийская экономическая комиссия сократила порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за границы в пять раз. Если до этого можно было заказывать различные предметы на сумму до 1000 евро и весом до 31 кг, то сейчас этот лимит снижен до 200 евро, сохраняя при этом прежний вес. Впервые такое снижение произошло в 2020 году — с 1000 до 500 евро, но затем, из-за санкций, лимит временно вернули обратно. Это решение неоднократно продлевалось, но с 1 апреля 2024 года было принято окончательное решение прекратить откладывать послабления.

Лимит на беспошлинный ввоз товаров в Россию остался без изменений
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Однако есть и положительные новости. Эти ограничения касаются только товаров, доставляемых перевозчиками или международными почтовыми отправлениями. Для туристов все остается без изменений. Путешественники из Дубая, Милана, Барселоны и других мест могут без пошлин ввозить в Россию на самолете — как в багаже, так и в ручной клади — товары на сумму до 10 тыс. евро и весом до 50 кг. Ситуация сложнее для тех, кто перемещается наземным транспортом, например, для путешественников на автобусе из Китая. Здесь лимит составляет 500 евро и 25 кг веса. Такие же нормы действуют и для пеших туристов.

Следует отметить, что у некоторых товаров существуют особые ограничения. Например, для алкоголя, табака и продуктов питания. Так, лицам старше 18 лет разрешается ввозить из-за границы до 3 литров алкоголя и до 200 сигарет, или до 5 кг рыбы и морепродуктов. При этом некоторые категории товаров вовсе запрещены к ввозу, например, живые соболи, шифровальные устройства или изделия из гренландского тюленя.

За превышение лимита предусмотрены значительные штрафы. "Если общая стоимость и вес товаров превышают указанные нормы (но не превышают 650 тыс. рублей и/или 200 кг), то применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов — 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг. Если же ввозимые товары превышают норму в 650 тыс. рублей и/или 200 кг, то на них взимаются пошлины и сборы, предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности", — уточнили в Федеральной таможенной службе.

Юристы предупреждают, что лица, нарушающие правила ввоза, могут быть подвергнуты административной ответственности. Штрафы могут составлять до двойной стоимости товара, в зависимости от того, какие именно товары пытается ввезти в Россию турист (или кто-то, выдающий себя за туриста).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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