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Безвыходная ситуация: как технические сбои Lufthansa лишили пару из США более $4,4 тысячи

Пара потеряла пол миллиона рублей из-за европейской авиакомпании

1:23
Туризм

Из-за отмены рейса европейской авиакомпании Lufthansa, пара туристов из США потеряла более 4,4 тысяч долларов (что составляет более 400 тысяч рублей).

Пара потеряла пол миллиона рублей из-за европейской авиакомпании
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным издания, в августе 2023 года Эмма Джантиско и Дилан Мартон планировали полететь из Сингапура в Германию на рейсе United Airlines, а затем сделать пересадку на самолет Lufthansa для возвращения в Нью-Джерси, их родной город.

Вследствие отмены рейса туристы пытались забронировать новые бесплатные места, однако из-за технических сбоев бронирование несколько раз исчезало из их систем. В результате им пришлось остаться в Мюнхене на три дня и, в конечном итоге, приобрести новые билеты.

После возвращения в Нью-Джерси Джантиско и Мартон обратились в компанию Lufthansa с просьбой вернуть им потерянные деньги. Ответ от авиакомпании поступил лишь в октябре, сообщив, что они получат компенсацию за отмененный рейс из Мюнхена. Однако, по данным издания, спустя пять месяцев запрос так и не был удовлетворен.

В начале марта стало известно, что Lufthansa отменила 80 процентов своих рейсов из-за забастовки сотрудников. Согласно немецким СМИ, за два дня авиакомпании удалось выполнить всего от 10 до 20 процентов запланированных рейсов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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