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Потерянный пес Moose: история разлуки и воссоединения на аэропорту Роли-Дарем.Как хозяйка и собака пережили два дня разлуки

Собака оказалась потеряна из-за ошибок сотрудников международного аэропорта Роли-Дарем

1:21
Туризм

Собака вместе с её хозяйкой испытали двухдневное беспокойство из-за недоработки персонала международного аэропорта Роли-Дарем в Северной Каролине. По информации издания New York Post, питомца не допустили на борт самолета, который должен был доставить их в Сиэтл.

Собака оказалась потеряна из-за ошибок сотрудников международного аэропорта Роли-Дарем
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

История началась 26 марта вечером, когда женщина и её собака по кличке Moose планировали вылететь в Сиэтл на рейсе авиакомпании Alaska Airlines. Пес, имя которого соответствовало его размерам (Moose переводится как Лось), не попал в салон и был помещён в багажное отделение.

Хозяйка начала беспокоиться, когда не нашла своего питомца после приземления. После запроса стало ясно, что из-за недоразумения сотрудники забыли загрузить четвероногого пассажира на борт. Обещали доставить животное на следующий день, но произошло непредвиденное: собака пропала. Перед посадкой её выгуляли, но по возвращении в клетку пес выбрался и убежал.

Была организована поисковая операция с участием персонала аэропорта, охраны и пожарной службы. Собаку видели на различных участках аэродрома, но поймать её не удалось.

В конце концов, кто-то предложил использовать стейк в качестве приманки. Через два дня хозяйка и её собака воссоединились и продолжили путешествие в Сиэтл.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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